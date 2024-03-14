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19:19, 14 марта 2024 года Ремонт Дворянки в Орле выполнен на 77% Работы выполняет ООО "ТСК Элитный Сад".





Председатель городского совета Орла Василий Новиков рассказал о ходе ремонта ландшафтного сквера Дворянское гнездо и близлежащей территории. Работы стоимостью почти 120 миллионов рублей выполняет ООО "ТСК Элитный Сад". Объект готов на 77%.

"До полного завершения работ необходимо уложить асфальт на велодорожках, тротуарную плитку и дождеприемные лотки на входной группе, провести озеленение, смонтировать лестницу, закончить освещение и видеонаблюдение, проложить тропиночную сеть в районе габионов, установить малые архитектурные формы", – рассказал Новиков. Напомним, что ранее орловцев переполошила отслаивающаяся шпатлевка. Субподрядчик сообщил, что последний слой просто не успел высохнуть. При наступлении хорошей погоды замечания устранят за день.





Артем Ежаков



