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16:57, 14 марта 2024 года В Орле заключили почти все контракты на ремонт дворов Осталось оформить еще два соглашения.





В 2024-м году в Орле отремонтируют 24 дворовых территории, а также скверы Гуртьева и Бунина. Как рассказал председатель городского совета Василий Новиков, по 22-м дворам контракты уже заключены. Срок завершения работ – до 31 июля. По оставшимся двум дворам соглашения подпишут 1 апреля.

"В отношении благоустройства общественных территорий 12 марта заключен муниципальный контракт с ООО «ТСК «Альянс» на сумму 69,2 миллиона рублей со сроком завершения работ до 1 октября", – рассказал Василий Новиков. Также председатель горсовета напомнил, что в апреле завершат благоустройство открытой сцены и прилегающей территории в городском парке. Сейчас там идут отделочные работы, устанавливается архитектурная подсветка.



Параллельно продолжается благоустройство севера Орловских литераторов возле памятника Бунину. Срок окончания работ – 25 апреля.

"Планируется, что на территории, вымощенной плиткой, разместятся три разновидности скамей – шесть обычных, семь радиусных и три с навесом. Также установят девять урн, шесть качелей с подсветкой, восемь опор освещения и 15 уличных фонарей. Памятник Ивану Бунину получит новое современное освещение, а в сердце сквера на барельефе будут увековечены имена писателей-орловцев", – сообщил Новиков.





Артем Ежаков



