Главная » Новости



18:00, 14 марта 2024 года В Орле восстановили 30-летнюю "Шестерку" Для реставрации использовали оригинальные детали.







Автомобили на Орловщине обретают вторую жизнь. Например, ВАЗ-2106 1990-го года выпуска. У Андрея Верижникова он появился в 2020-м году. До этого машина долгое время стояла в гараже.



Восстанавливали "Шестерку" примерно полгода. Использовали оригинальные детали. Реставрация обошлась в сумму, превышающую 370 тысяч рублей.



Машина привлекает взгляды горожан. Легенда отечественного автопрома сейчас выглядит необычно в общем потоке современных машин.





