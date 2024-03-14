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18:00, 14 марта 2024 года
В Орле восстановили 30-летнюю "Шестерку"Для реставрации использовали оригинальные детали.
Автомобили на Орловщине обретают вторую жизнь. Например, ВАЗ-2106 1990-го года выпуска. У Андрея Верижникова он появился в 2020-м году. До этого машина долгое время стояла в гараже.
Восстанавливали "Шестерку" примерно полгода. Использовали оригинальные детали. Реставрация обошлась в сумму, превышающую 370 тысяч рублей.
Машина привлекает взгляды горожан. Легенда отечественного автопрома сейчас выглядит необычно в общем потоке современных машин.
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