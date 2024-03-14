Главная » Новости



17:30, 14 марта 2024 года В Орловскую область приходит потепление Этому способствует устоявшийся антициклон.





Устоявшийся антициклон порадует орловцев солнцем. Об этом рассказал глава Орловского гидрометцентра Валерий Селихов. По словам метеоролога, ночные морозы ослабевают, а погода в регионе движется к теплу.



15 марта на Орловщине будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут от одного до шести градусов мороза, днем от одного до шести градусов тепла.



16 марта существенных осадков также не ожидается. В ночные часы прогнозируется от одного до шести градусов мороза, днем от двух до семи градусов выше нуля.



17 марта местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Днем воздух прогреется в значениях от трех до восьми градусов со знаком плюс.





Артем Ежаков



