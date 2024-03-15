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10:00, 15 марта 2024 года Орловцу ужесточили наказание за пьяную езду Мужчине добавили еще полгода колонии строгого режима.





Орловский областной суд по представлению прокуратуры ужесточил наказание любителю пьяной езды. Как рассказали в ведомстве, мужчина ранее привлекался к ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но вновь сел за руль нетрезвым.



Изначально суд отправил мужчину в колонию строгого режима на полгода. После вмешательства прокуратуры срок вырос еще на шесть месяцев. Также мужчина два с половиной года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.





