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8:30, 15 марта 2024 года Под Орлом глав образовательных организаций наказали за неполные сведения о доходах Проверку провели в Залегощенском районе.





Прокуратура Залегощенского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Оказалось, что в справках о доходах и имуществе, представленных главами муниципальных образовательных организаций в период декларационной компании 2022-го года, были указаны недостоверные и неполные сведения об открытых счетах в банках, а также принадлежащих служащим на праве собственности объектах недвижимости и транспортных средствах.



По итогам проверки семь руководителей муниципальных образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.





Артем Ежаков



