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15:00, 14 марта 2024 года

Орловцы могут обучиться новым профессиям по национальному проекту "Демография"

Доступны 42 образовательные программы.


В Орловской области стартовала запись на обучение в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщает региональный информационный портал. Для обучения доступны 42 образовательные программы – от Python-разработчика и SMM-специалиста до оператора станков с ЧПУ и фитнес-тренера.

На обучение вправе рассчитывать мамы в декрете и члены семьи, ушедшие в отпуск по уходу за ребенком. Помимо этого, получить новую профессию могут инвалиды, граждане, обратившиеся в центры занятости, граждане в возрасте от 50 лет, ветераны боевых действий, некоторые категории молодежи и другие.

Все подробности – на портале "Работа России".

В 2023-м году обучение по нацпроекту прошли 778 человек, и 88% от этого числа подтвердили занятость.


Артем Ежаков
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