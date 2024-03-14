Орловцы могут обучиться новым профессиям по национальному проекту "Демография"
Доступны 42 образовательные программы.
В Орловской области стартовала запись на обучение в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщает региональный информационный портал. Для обучения доступны 42 образовательные программы – от Python-разработчика и SMM-специалиста до оператора станков с ЧПУ и фитнес-тренера.
На обучение вправе рассчитывать мамы в декрете и члены семьи, ушедшие в отпуск по уходу за ребенком. Помимо этого, получить новую профессию могут инвалиды, граждане, обратившиеся в центры занятости, граждане в возрасте от 50 лет, ветераны боевых действий, некоторые категории молодежи и другие.