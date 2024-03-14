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15:00, 14 марта 2024 года Орловцы могут обучиться новым профессиям по национальному проекту "Демография" Доступны 42 образовательные программы.





В Орловской области стартовала запись на обучение в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщает региональный информационный портал. Для обучения доступны 42 образовательные программы – от Python-разработчика и SMM-специалиста до оператора станков с ЧПУ и фитнес-тренера.



На обучение вправе рассчитывать мамы в декрете и члены семьи, ушедшие в отпуск по уходу за ребенком. Помимо этого, получить новую профессию могут инвалиды, граждане, обратившиеся в центры занятости, граждане в возрасте от 50 лет, ветераны боевых действий, некоторые категории молодежи и другие.



Все подробности – на портале "Работа России".



В 2023-м году обучение по нацпроекту прошли 778 человек, и 88% от этого числа подтвердили занятость.





Артем Ежаков



