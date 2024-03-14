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14:27, 14 марта 2024 года В Орловской епархии работают над канонизацией юродивого Афанасия Сайко Идет сбор материалов о помощи по молитвам старца.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской епархии возобновлена работа по подготовке к канонизации юродивого Афанасия Сайко. Сейчас идет сбор материалов о чудесной помощи по молитвам этого блаженного старца.

"Особо важны свидетельства о чудесной помощи Афанасия Андреевича, касающиеся исцеления болезней. Они должны быть подтверждены медицинскими документами – как до обращения к блаженному, так и после", – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Информацию можно передать на электронный адрес sumami@bk.ru с указанием контактов для обратной связи. Также можно обратиться к иеромонаху Елеазару (Сухорукову) по телефону: +7 (962) 100-13-92.





Артем Ежаков



