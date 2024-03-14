В Орле открыли Ситуационный центр Общественной Палаты

|
|четверг 14.03.2024 21:40:55
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:30, 14 марта 2024 года
В Орле открыли Ситуационный центр Общественной ПалатыОн будет работать в дни голосования на выборах президента РФ.
Фото: тг-канал "Орловская область"
В фундаментальной библиотеке имени Тургенева в Орле открыли Ситуационный центр региональной Общественной палаты. В нем оборудовали 10 рабочих мест для общественных наблюдателей.
- В помещении установлена видеостена, с помощью которой любой желающий сможет проследить за ходом голосования на участках, оборудованных видеокамерами, - сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Посетить центр орловцы смогут 15,16 и 17 марта. Об этом рассказал руководитель Общественной палаты Сергей Ступин.
По его словам, работать общественные наблюдатели будут и на избирательных участках. Обучение прошли более двух тысяч человек.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.