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15:30, 14 марта 2024 года В Орле открыли Ситуационный центр Общественной Палаты Он будет работать в дни голосования на выборах президента РФ.



Фото: тг-канал "Орловская область"

В фундаментальной библиотеке имени Тургенева в Орле открыли Ситуационный центр региональной Общественной палаты. В нем оборудовали 10 рабочих мест для общественных наблюдателей.



- В помещении установлена видеостена, с помощью которой любой желающий сможет проследить за ходом голосования на участках, оборудованных видеокамерами, - сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Посетить центр орловцы смогут 15,16 и 17 марта. Об этом рассказал руководитель Общественной палаты Сергей Ступин.



По его словам, работать общественные наблюдатели будут и на избирательных участках. Обучение прошли более двух тысяч человек.





Сергей Мерцалов



