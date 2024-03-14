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12:50, 14 марта 2024 года

Руководителя орловской дружины "Бригада Катукова" внесли в базу "Миротворца"

Об этом сообщил сам Денис Орлов.

Фото: соцсети "Бригада Катукова"

Руководитель отрядов народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил о том, что он и руководитель волонтерской группы "Дружина добрых дел" внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

Один из рупоров нацисткой киевской хунты объявил об успешной реализации собственного расследования деятельности «Бригады Катукова», выпустив разоблачающую нас статью. Результатом этого «ошеломительного» расследования стало включение меня, начальника штаба "Бригады Катукова" и руководителя волонтерской группы "Дружина Добрых дел" в базу запрещенного в России сайта "Миротворец"! – написал Денис Орлов.

В тексте отмечается вклад орловцев в подготовку бойцов для участия в специальной военной операции, регулярная гуманитарная помощь войскам от "Бригады Катукова" и региона в целом, а также проведение уроков мужества для подрастающего поколения.

Орлов добавил, что данные, опубликованные на украинском сайте, не являются разведывательными. Их можно найти в свободном доступе.

А включение нас в базу военных преступников на Украине является действительно весомым аргументом в споре о том, на сколько полезна "Бригада Катукова" для Орловской области и России в целом, - подытожил начальник штаба "Бригады Катукова" Денис Орлов.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали.


Сергей Силаев
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