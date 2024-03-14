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12:50, 14 марта 2024 года
Руководителя орловской дружины "Бригада Катукова" внесли в базу "Миротворца"Об этом сообщил сам Денис Орлов.
Фото: соцсети "Бригада Катукова"
Руководитель отрядов народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил о том, что он и руководитель волонтерской группы "Дружина добрых дел" внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
– Один из рупоров нацисткой киевской хунты объявил об успешной реализации собственного расследования деятельности «Бригады Катукова», выпустив разоблачающую нас статью. Результатом этого «ошеломительного» расследования стало включение меня, начальника штаба "Бригады Катукова" и руководителя волонтерской группы "Дружина Добрых дел" в базу запрещенного в России сайта "Миротворец"! – написал Денис Орлов.
В тексте отмечается вклад орловцев в подготовку бойцов для участия в специальной военной операции, регулярная гуманитарная помощь войскам от "Бригады Катукова" и региона в целом, а также проведение уроков мужества для подрастающего поколения.
Орлов добавил, что данные, опубликованные на украинском сайте, не являются разведывательными. Их можно найти в свободном доступе.
– А включение нас в базу военных преступников на Украине является действительно весомым аргументом в споре о том, на сколько полезна "Бригада Катукова" для Орловской области и России в целом, - подытожил начальник штаба "Бригады Катукова" Денис Орлов.
Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали.
Сергей Силаев