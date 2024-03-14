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12:50, 14 марта 2024 года Руководителя орловской дружины "Бригада Катукова" внесли в базу "Миротворца" Об этом сообщил сам Денис Орлов.



Фото: соцсети "Бригада Катукова"

Руководитель отрядов народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов на странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил о том, что он и руководитель волонтерской группы "Дружина добрых дел" внесен в базу украинского сайта "Миротворец".



– Один из рупоров нацисткой киевской хунты объявил об успешной реализации собственного расследования деятельности «Бригады Катукова», выпустив разоблачающую нас статью. Результатом этого «ошеломительного» расследования стало включение меня, начальника штаба "Бригады Катукова" и руководителя волонтерской группы "Дружина Добрых дел" в базу запрещенного в России сайта "Миротворец"! – написал Денис Орлов.



В тексте отмечается вклад орловцев в подготовку бойцов для участия в специальной военной операции, регулярная гуманитарная помощь войскам от "Бригады Катукова" и региона в целом, а также проведение уроков мужества для подрастающего поколения.



Орлов добавил, что данные, опубликованные на украинском сайте, не являются разведывательными. Их можно найти в свободном доступе.



– А включение нас в базу военных преступников на Украине является действительно весомым аргументом в споре о том, на сколько полезна "Бригада Катукова" для Орловской области и России в целом, - подытожил начальник штаба "Бригады Катукова" Денис Орлов.



Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали.





Сергей Силаев



