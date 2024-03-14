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13:30, 14 марта 2024 года

Московский онколог высоко оценил оснащение орловского онкодиспансера

Орел посетил представитель исследовательского центра радиологии Минздрава Александр Кострыгин.



Рак - страшный диагноз, но это не приговор. Есть современные и действенные методики диагностики и лечения. Чтобы они развивались в регионах и была разработана программа борьбы с онкозаболеваниями. Как она работает в Орле, наши онкологи показали представителю центра радиологии Минздрава Александру Кострыгину.

- Цель нашего визита - оказание организационно-методической поддержки коллегам-онкологам в регионах, - рассказал Александр Кострыгин.

За четыре года работы нацпроекта для Орловского онкологического диспансера приобрели более 70 единиц техники. Прежде всего обновили отделение рентген-диагностики, где установлены новый аппарат МРТ и современный маммограф.

Орловские медики также показали московскому коллеге радиологическое отделение, которое почти полностью обновилось и хирургическое отделение, куда приобрели технику для выполнения лапараскопических и других малотравматичных операций. Подробности - в сюжете Елены Литинской.


Елена Литинская
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