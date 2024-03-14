Житель Орла ответит перед судом за убийство знакомого
Конфликт случился в декабре 2023 года.
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Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 44-летнего жителя областного центра.
Как установило следствие, 12 декабря 2023 года ранее судимый мужчина был в квартире своего 49-летнего знакомого на улице Цветаева в Орле. Возник конфликт в ходе которого потерпевший получил удары ножом и руками по голове. От полученных травм мужчина скончался, сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
Следствие завершено. Теперь уголовное дело направят в суд.