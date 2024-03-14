Главная » Новости



12:30, 14 марта 2024 года Житель Орла ответит перед судом за убийство знакомого Конфликт случился в декабре 2023 года.



Фото: архив

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 44-летнего жителя областного центра.



Как установило следствие, 12 декабря 2023 года ранее судимый мужчина был в квартире своего 49-летнего знакомого на улице Цветаева в Орле. Возник конфликт в ходе которого потерпевший получил удары ножом и руками по голове. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следствие завершено. Теперь уголовное дело направят в суд.





Сергей Силаев



