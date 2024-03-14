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11:00, 14 марта 2024 года Орловцы готовятся поучаствовать в выборах президента Избирательные участки откроют двери уже 15 марта.







Жители Орловской области готовятся к выборам главы государства. Они продлятся три дня: с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00.



"Вести-Орел" сделали опрос и поинтересовались у жителей областного центра, собираются ли они проявить гражданскую позицию в ближайшие выходные.



– На выборы ходить нужно и, конечно же, от каждого человека зависит результат голосования. Я считаю, что каждый обязан прийти на выборы, - отметил орловец.



– У каждого должна быть своя гражданская позиция. Голосовать надо, нужно сделать выбор, потому что это наше будущее и будущее наших детей, - поделилась женщина.



– Это обязанность каждого гражданина. Мы живем в этой стране, мы должны голосовать, - считает житель областного центра.



– Я считаю, что это имеет большое значение, так как мы выбираем, как будет в дальнейшем развиваться наша страна, - сказала девушка.





Вести-Орёл



