четверг 14.03.2024 15:08:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:30, 14 марта 2024 года

Придя на выборы, орловцы смогут помочь бойцам СВО

Палатки сбора гуманитарной помощи будут работать на шести избирательных участках.

Фото: архив "Вести-Орел"

Во время выборов жители Орла смогут поддержать участников спецоперации. С 15 по 17 марта на шести избирательных участках города откроются палатки сбора гуманитарной помощи.

Как сообщили в орловской мэрии, внести свой вклад в приближение Победы можно на УИК, расположенных по следующим адресам: Привокзальная, 8, Силикатная, 12, Металлургов, 17, Планерная, 35, Узловая, 5 и улица Пожарная, 53Б. Палатки сбора помощи здесь будут работать с 08.00 до 14.00.

В мэрии просят граждан не передавать скоропортящиеся продукты, а также что-либо в стеклянной таре.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.