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11:30, 14 марта 2024 года Придя на выборы, орловцы смогут помочь бойцам СВО Палатки сбора гуманитарной помощи будут работать на шести избирательных участках.



Фото: архив "Вести-Орел"

Во время выборов жители Орла смогут поддержать участников спецоперации. С 15 по 17 марта на шести избирательных участках города откроются палатки сбора гуманитарной помощи.



Как сообщили в орловской мэрии, внести свой вклад в приближение Победы можно на УИК, расположенных по следующим адресам: Привокзальная, 8, Силикатная, 12, Металлургов, 17, Планерная, 35, Узловая, 5 и улица Пожарная, 53Б. Палатки сбора помощи здесь будут работать с 08.00 до 14.00.



В мэрии просят граждан не передавать скоропортящиеся продукты, а также что-либо в стеклянной таре.





Сергей Мерцалов



