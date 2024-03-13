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20:27, 13 марта 2024 года Концерт "Хора Турецкого" в Орле продлится два часа Коллектив выступит на 14 марта на площади Ленина.





Концерт «Хора Турецкого» в Орле 14 марта продлится два часа – с 19:00 до 21:00. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. Коллектив в полном составе выступит на площади Ленина и исполнит лучшие произведения из своего репертуара.

"Отличный предвесенний подарок. Приглашаю всех. Меры безопасности будут повышены, но уверен, что всем понравится. Приглашаю всех на площадь, я тоже буду", – рассказал губернатор.





