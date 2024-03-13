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17:50, 13 марта 2024 года Скончался ветеран пожарной охраны Орловщины Юрий Ивашин 21 марта ему бы исполнилось 62 года.





13 марта скончался ветеран пожарной охраны Орловщины Юрий Ивашин. Он служил в Государственной противопожарной службе с 1979-й по 2013-й год, пройдя путь от пожарного до замначальника отряда федеральной противопожарной службы по Орловской области, возглавлял службу пожаротушения. Лично руководил работами по ликвидации последствий ЧС, тушению пожаров и спасению людей.



21 марта Юрию Ивашину исполнилось бы 62 года. Его дело продолжают дети – Евгений и Марина, которые также служат в ГУ МЧС России по Орловской области.



Коллектив ГТРК "Орел" выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивашина.





