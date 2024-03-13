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20:30, 13 марта 2024 года

Порция блинов на орловскую семью обойдется примерно в 100 рублей

Масленичная неделя в самом разгаре.



В среду – "Лакомка", в четверг – "Разгуляй", в пятницу – "Тещины вечерки", суббота – "Золовкины посиделки". У орловцев продолжается масленичная неделя.

У каждой семьи свои рецепты блинов. Ингредиенты для семьи из четырех человек в 2024-м в среднем обойдутся в 106 рублей. Большинство россиян угощение дополняют сметаной, медом и икрой.

Последний день масленичной недели — "Прощеное воскресенье".
Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Люди считают, что в это время обязательно нужно жечь чучело, обязательно нужно по-полной отрываться, что называется, делать всякие непотребства. Но наоборот, мы дожны больше созерцать себя внутри".
Уже 18 марта начинается Великий пост. Пасха в этом году выпадает на 5 мая.


Юлия Опанасюк
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