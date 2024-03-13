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19:47, 13 марта 2024 года "Учителем года" в Орле стала Дарья Медведева Она преподает историю и обществознание в школе №52.





"Учителем года — 2024" в Орле стала преподавательница истории и обществознания в школе №52 Дарья Медведева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Работать победительница начала три года, окончив исторический факультет Орловского госуниверситета. В конкурсе она участвовала впервые.

"С детства я была активным ребенком: ходила в театральную студию, художественную школу, пробовала танцы, вела школьные концерты и линейки, участвовала в олимпиадах. Много времени проводила в родной школе №10 и была счастлива выполнять разные поручения. Для себя я решила, что работа в школе с детьми совмещает в себе все, чем мне хотелось бы заниматься", – рассказывает Дарья Медведева.





Артем Ежаков



