Орловцы с детьми смогут ездить на поезде со скидкой
Билеты будут дешевле на 15%.
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Компания РЖД вводит скидку в размере 15% на проезд в купе для тех, кто едет с детьми до 18 лет. Об этом сообщилив компании.
– В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию "Путешествуй с детьми", в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет, - сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
Для получения скидки нужно будет в одном заказе (до четырех билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих.