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16:19, 13 марта 2024 года Орловцы с детьми смогут ездить на поезде со скидкой Билеты будут дешевле на 15%.



Фото: архив

Компания РЖД вводит скидку в размере 15% на проезд в купе для тех, кто едет с детьми до 18 лет. Об этом сообщили в компании.



– В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию "Путешествуй с детьми", в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет, - сообщил глава РЖД Олег Белозеров.



Для получения скидки нужно будет в одном заказе (до четырех билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих.





Сергей Силаев



