Главная » Новости



10:30, 14 марта 2024 года В семейном МФЦ в Орле отпраздновали масленицу На театрализованное представление пригласили детей участников СВО.



Фото: Александра Бахтина

Орловский центр народного творчества утроил для юных орловцев настоящие масленичные гуляния, с хороводами и играми в лучших народных традициях. Ребята погрузились в атмосферу праздника, участвовали в конкурсах, пели песни, отгадывали загадки. А после отведали блины по народным рецептам.



Отличное настроение подарили детям участников СВО, ребятам из многодетных семей, а также мальчикам и девочкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





Александра Бахтина



