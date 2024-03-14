В Орловской области в жару ограничат движение большегрузов
Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение, согласно которому с 15 июня по 15 августа 2024-го года при дневной температуре выше 32 градусов тепла будет введено временное ограничение движения транспорта, перевозящего тяжелые грузы по автодорогам с асфальтобетонным покрытием.
Как указано в документе, при введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22:00 до 10:00.
Решение принято в целях сохранения асфальтового полотна в условиях жары.
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