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12:00, 14 марта 2024 года В Орловской области в жару ограничат движение большегрузов Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение, согласно которому с 15 июня по 15 августа 2024-го года при дневной температуре выше 32 градусов тепла будет введено временное ограничение движения транспорта, перевозящего тяжелые грузы по автодорогам с асфальтобетонным покрытием.



Как указано в документе, при введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22:00 до 10:00.



Решение принято в целях сохранения асфальтового полотна в условиях жары.



Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.





Артем Ежаков



