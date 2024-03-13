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18:57, 13 марта 2024 года Семья Чибисовых из Орловской области стала полуфиналистами конкурса "Это у нас семейное" Из 100 тысяч семей они вошли в 300 лучших.





Полуфиналистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" от Орловской области стала семья Чибисовых. Они в срок прошли все онлайн-этапы конкурса. Из ста тысяч семей Чибисовы вошли в триста лучших в ЦФО и теперь их ждет очная часть проекта. Решение об участии все поддержали единогласно.



– У нас есть старшие дети, в данном случае Мария – она взяла на себя административную работу: заполняла анкеты, загружала ролики, а все вместе мы что-то придумывали, снимали видео, было очень интересно, - поделилась многодетная мама Светлана Чибисова.



История семьи началась в 1997 году. Со временем Светлана и Андрей приняли важное решение – стать приемными родителями.



– Были сомнения и переживания сначала, а потом, когда уже прошли этим путем, думали почему не сделали это раньше, - отметил многодетный отец Андрей Чибисов.



Все десять детей семьи Чибисовых во главе с мамой и папой готовятся к полуфиналу всероссийского конкурса "Это у нас семейное", который пройдет в одном из городов ЦФО в конце марта.





Екатерина Габова



