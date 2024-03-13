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18:00, 13 марта 2024 года

Орловские поисковики отмечают день рождения

Первый всесоюзный слет поисковых отрядов состоялся 13 марта 1988 года.



Участники движения стали настоящими героями для тех, кто спустя годы ищет своих близких, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Организация ведет работу в 83 регионах страны и объединяет 45 тысяч человек.

В 2023 году только в Покровском районе подняли более трехсот бойцов. Есть установленные имена. В этом году к поискам приступят уже в апреле.

- "Вахта Памяти" начинается 20 апреля. Вне зависимости от погоды продолжаем работать в Покровском районе в Никольском сельском поселении, - рассказал заместитель председателя Орловского отделения Российского военного исторического общества Николай Андреев.

Почти 15 лет поисковики ведут работу и во Мценском районе. В 2008 году удалось поднять 48 солдат на стрелке рек Ока и Зуша. За прошедшие годы здесь уже провели четыре торжественных захоронения, подняли останки почти 400 бойцов, но только четыре имени удалось установить. Некоторые из них - с большим трудом.

В масштабах страны за все время установлены имена десятков тысяч солдат. С почестями перезахоронили более 200 000 тысяч воинов.


Всеволод Трифонов
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