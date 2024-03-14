Под Орлом капитально отремонтируют почти три километра автодорог
Работы запланированы в Знаменском районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024 году Знаменском районе приведут в порядок 2,73 километра автомобильных дорог благодаря муниципальной программе. Об этом сообщает районная газета "Земля родная".
Дороги отремонтируют по улицам 2-я и 3-я Заречные в селе Ждимир. Здесь уложат покрытие из щебня на участках 426 и 704 метра соответственно.
Также отремонтируют дорогу местного значения в щебеночном исполнении в деревне Волобуева Глотовского сельского поселения, протяженностью 1,2 километра. Щебеночное покрытие получит и дорога по улице Заречной в селе Знаменском. Это еще около 400 метров дорожного полотна.