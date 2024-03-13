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17:00, 13 марта 2024 года Орловский кукловод Владимир Смирнов празднует 80-летний юбилей Актером театра кукол он стал в 1974-м году.







Артист-кукловод и Заслуженный артист РФ Владимир Смирнов празднует 80-летний юбилей. Учился мастер в Орске, немного поработал в Оренбурге, а актером Орловского театра кукол он стал в 1974-м году.



Всю кукольную механику юбиляр знает наизусть. За годы работы сыграл более 80 ролей. Как говорит кукловод, артист и кукла становятся друзьями, поэтому всегда горько, когда спектакль снимают.





Эва Стасюлевич



