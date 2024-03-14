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10:00, 14 марта 2024 года В Орловской области изъяли порядка 80 поддельных банкнот и монет Дважды из оборота изымались фальшивые доллары США.





В 2023-м году в Орловской области изъяли 69 фальшивых купюр банка России и семь монет, а также две поддельные банкноты долларов. Об этом сообщили в Центробанке.



Среди фальшивок было 54 пятитысячных банкноты, четыре двухтысячных и 11 тысячерублевых. Из обращения ивыведены три десятирублевых монеты и четыре пятирублевых. Изъято по поддельной банкноте в 100 и 50 долларов США.



В целом, в регионе снижается число поддельных тысячерублевых и двухтысячных банкнот.





Артем Ежаков



