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15:00, 13 марта 2024 года На Орловщине будут улучшать порядок взаимодействия служб и ведомств Речь об этом шла на очередном заседании оперативного штаба региона.





13 марта прошло очередное заседание оперативного штаба Орловской области. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, его первый заместитель в правительстве региона Владимир Ивановский, руководители оперативных структур и правоохранительных органов и другие.



Речь шла об антитеррористической защищенности предприятий топливно-энергетического комплекса и других критически важных объектов, сообщает региональный информационный портал. Напомним, что ночью 11 марта на Орловщине обезвредили два беспилотника, погибших и пострадавших не было. 12 марта беспилотник упал на объект ТЭК в Орле. В этом случае также никто не пострадал.

"С учетом террористических атак противника нами разработан определенный порядок взаимодействия служб и ведомств. Данный порядок необходимо совершенствовать, в том числе алгоритм прохождения сигнала оповещения между взаимодействующими структурами при атаке беспилотного летательного аппарата", – отметил Андрей Клычков.





Артем Ежаков



