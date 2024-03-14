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7:30, 14 марта 2024 года
ГТРК "Орел" расскажет России об ОкеНаша телерадиокомпания присоединилась к всероссийскому марафону о реках "Истоки".
14 марта в 8:00 на онлайн-платформе "Смотрим" начинается 16-часовой телемарафон ВГТРК "Истоки", который позволит зрителям отправиться в незабываемое путешествие по рекам страны.
ГТРК "Орел" расскажет России об Оке. Марафон приурочен к Всемирному дню рек.
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