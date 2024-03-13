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13:30, 13 марта 2024 года В Ливенской гимназии начался капитальный ремонт На эти цели выделили почти 110 миллионов рублей.



Фото: "Ливенская газета"

С 1 марта в здании Ливенской гимназии, построенном в 1966 году, стартовал капремонт. Работы выполняет подрядная организация из Курска "Добрый дом".



На капитальный ремонт учебного заведения из бюджетов различных уровней выделили почти 110 миллионов рублей. Завершить работы планируют к 1 декабря 2024 года.



Как сообщает "Ливенская газета", в настоящее время дети начальных классов учатся в школе № 2 города Ливны. Воспитанники 5-11 классов занимаются в две смены в новом корпусе гимназии.





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