На экраны орловских кинотеатров выходит военная драма «Позывной "Пассажир"»
Лента рассказывает о молодом писателе, поехавшем на Донбасс на поиски брата.
С 14 марта на экраны орловских кинотеатров выходит военная драма «Позывной "Пассажир"». Лента создана при поддержке телеканала «Россия» и рассказывает о молодом писателе, который отправляется в Донбасс на поиски пропавшего брата.
Фильм снят по роману Александра Проханова «Убийство городов». Режиссером выступил Илья Казанков. Роли исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко и другие актеры.