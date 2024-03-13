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12:00, 13 марта 2024 года В Орловской области реорганизуют "Медтехнику" Унитарное предприятие утратит статус государственного.



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Глава Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о реорганизации государственного унитарного предприятия Орловской области "Медтехника". Оно станет бюджетным учреждением.



Основными целями бюджетного учреждения определены: деятельность по поддержанию в надлежащем состоянии медицинских изделий, медоборудования, техники и других средств, закрепленными за бюджетными учреждениями здравоохранения региона. Это следует из документа, опубликованного на сайте областного правительства.



Мероприятия по реорганизации ГУПа необходимо провести департаменту здравоохранения до 1 августа 2024 года. До конца июня 2024 года необходимо подготовить предложения в департамент финансов для предоставления бюджетных средств бюджетного учрждения "Медтехника".





Сергей Силаев



