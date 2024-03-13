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12:45, 13 марта 2024 года Сотрудников УФСИН поздравили со 145-летием уголовно-исполнительной системы Торжественное мероприятие прошло в институте культуры.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сотрудники УФСИН России по Орловской области отметили 145-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы. В торжественном мероприятии принял участие глава региона Андрей Клычков. Губернатор пожелал сотрудникам ведомства мира и благополучия.



– Вы всегда были и остаетесь на передовой защиты закона и борьбы с преступностью. Качество вашей работы – это вклад в укрепление правовой системы страны, нашей внутренней стабильности и безопасности. Вы с честью справляетесь с возложенными на вас обязанностями, - отметил Андрей Клычков.



Глава региона добавил, что в Орловской области развивается сотрудничество УФСИН с обществом и религиозными организациями. Отдельные слова благодарности были адресованы сотрудникам ведомства за регулярную поддержку бойцов СВО.





Сергей Силаев



