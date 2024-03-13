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12:30, 13 марта 2024 года Орловцы доставили в зону СВО автомобиль и мотоцикл Груз передали бойцам в район Авдеевки.



Фото: портал Орловской области

Жители Орловской области продолжают оказывать помощь нашим военнослужащим, которые сражаются на фронте. Очередной груз на передовую доставил советник губернатора Сергей Лежнев.





Военнослужащим для выполнения боевых задач требовались средства передвижения, поэтому для данного подразделения приобрели УАЗ Патриот и мотоцикл.



- В этой связи хочу поблагодарить студентов Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за регулярную помощь в подготовке автомобилей на фронт. Очень важно, чтобы машины не подводили там, где счет идет на секунды, а ценой поломки может стать жизнь, - отметил губернатор Андрей Клычков.



Бойцам также привезли дизельную тепловую пушку, видеосистему на 6 камер, канцелярские принадлежности, большой набор запчастей и продукты питания. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





Сергей Мерцалов



