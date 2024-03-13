среда 13.03.2024 13:53:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:55, 13 марта 2024 года

"Воспитателем года-2024" в Орле стала Инна Володина

Девушка работает в детском саду №75.


Победителем муниципального этапа конкурса "Воспитатель года-2024" в Орле стала воспитатель детского сада №75 Инна Володина.
Инна Володина – уроженка Ставропольского края, в Орел приехала в 2010 году. Работала в Орловском государственном университете, сначала лаборантом кафедры, затем диспетчером факультета документоведения и педагогического образования.

В профессию меня привела моя дочь Алевтина, которая долго не могла пройти адаптацию в детском саду. В 2018 году я вышла работать воспитателем и поменяла кардинально свою жизнь. Воспитатель, прежде всего, должен обладать рядом качеств, такими как лидерство, стрессоустойчивость, стремление к саморазвитию, грамотность как правовая, так и коммуникативная, цифровая, - рассказала Инна Володина.



Орловчанка принимала участие в конкурсе впервые и не могла подумать о том, что станет победителем. В свободное время Инна Юрьевна путешествует по России вместе с мужем и ребенком.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.