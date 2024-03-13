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10:55, 13 марта 2024 года "Воспитателем года-2024" в Орле стала Инна Володина Девушка работает в детском саду №75.





Победителем муниципального этапа конкурса "Воспитатель года-2024" в Орле стала воспитатель детского сада №75 Инна Володина.

Инна Володина – уроженка Ставропольского края, в Орел приехала в 2010 году. Работала в Орловском государственном университете, сначала лаборантом кафедры, затем диспетчером факультета документоведения и педагогического образования.



– В профессию меня привела моя дочь Алевтина, которая долго не могла пройти адаптацию в детском саду. В 2018 году я вышла работать воспитателем и поменяла кардинально свою жизнь. Воспитатель, прежде всего, должен обладать рядом качеств, такими как лидерство, стрессоустойчивость, стремление к саморазвитию, грамотность как правовая, так и коммуникативная, цифровая, - рассказала Инна Володина.







Орловчанка принимала участие в конкурсе впервые и не могла подумать о том, что станет победителем. В свободное время Инна Юрьевна путешествует по России вместе с мужем и ребенком.





Сергей Силаев



