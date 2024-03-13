Житель Орла сдал росгвардейцам ржавое ружье

Орловец принес росгвардейцам гладкоствольное двуствольное ружье со следами коррозии. Оружие он обнаружил недалеко от моста Дружбы в Орле.
- Во время прогулки по набережной мужчина 1979 года рождения обратил внимание на торчащий из прибрежного сугроба металлический предмет. Как оказалось, под снегом было скрыто предположительно охотничье ружье "ТОЗ", - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Уточнить техническое состояние бесхозной двустволки предстоит сотрудникам правоохранительных органов. После экспертизы житель Орла получит вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.
Всего с начала 2024 года орловцы передали росгвардейцам 18 единиц незарегистрированного оружия.