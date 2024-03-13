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9:56, 13 марта 2024 года В центре Орла насмерть сбили человека ДТП произошло на 1-ой Посадской.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле погиб человек в ДТП утром 13 марта. Предварительно установлено, что водитель на "Мазде" ехала на улице 1-ой Посадской и при повороте на улицу Гагарина на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на пешехода-мужчину. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются специалисты.





Сергей Силаев



