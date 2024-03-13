Врачи орловской областной больницы приедут в Новосильский район
Пациенты смогут получить помощь 14 марта.
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Врачи Орловской областной клинической больницы продолжают выезжать в районы области. Завтра, 14 марта, плановую медицинскую консультацию смогут получить жители Новосильского района на базе районной ЦРБ, сообщилив департаменте здравоохранения Орловской области.
– На базе районной ЦРБ будут вести прием кардиолог, невролог и эндокринолог, - уточнили в региональном депздраве.Ъ
На прием приглашают тех пациентов, которые стоят на диспансерном учете и которым требуется дополнительна консультация профильных специалистов.