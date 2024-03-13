В Заводском районе Орла возобновили троллейбусное движение
Кабель, питающий контактную сеть по улице Комсомольской, восстановлен.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Заводском районе завершились работы по замене троллейбусной контактной сети. Испытание прошло успешно. Троллейбусное движение запущено. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, что из-за аварии на тяговой подстанции №11 с 10 марта электротранспорт разворачивается около Трилистника. Причиной стала изношенность кабеля. Закончить работу и вернуть троллейбусы на прежние маршруты удалось в кратчайшие сроки.