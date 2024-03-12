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20:19, 12 марта 2024 года Орловская область готова помочь соседним регионам, пострадавшим от атак киевского режима Губернатор Андрей Клычков выразил слова поддержки и сочувствия пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей.





Орловская область готова помочь соседним регионам, пострадавшим от атак киевского режима. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Глава региона также выразил слова поддержки и сочувствия пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей.

"В ход пустили все средства: ракеты, БПЛА, велся обстрел ствольной артиллерией и лучшей НАТОвской техникой. Предпринята попытка перейти российскую границу. Цели атак – торговые центры, жилые дома, административные здания, а в конечном итоге – жизни детей, женщин, гражданских. Враг пытается запугать нас, посеять панику, но это совершенно бессмысленно – Россия никого не боится и никогда не сдается", – написал Андрей Клычков в своих социальных сетях. По данным Минобороны РФ, утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены, сообщили в оборонном ведомстве.



Подвергся атаке и Орел. Беспилотник упал на объект ТЭК. Никто не пострадал.





