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9:30, 13 марта 2024 года

В Кромах открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО Евгения Подрезова

Памятная табличка появилась на фасаде школы

Фото: Андрей Усиков

В Кромах 12 марта открыли мемориальную доску и парту Героя Евгению Подрезову – выпускнику Кромской средней школы, погибшему в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Также в школе открыли зал "Памяти и Славы", в которым представлены фотохроника военных лет, а также стенды, посвященные Героям Великой Отечественной войны и бойцам, погибшим в ходе СВО.
"Низкий поклон родителям героев, вечная память павшим. Мы будем постоянно чтить подвиги наших героев, поддерживая их родных и близких и бережно храня в памяти их доблестные поступки", – написал глава Кромского района Андрей Усиков в соцсетях.



Сергей Силаев
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