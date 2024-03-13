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9:30, 13 марта 2024 года В Кромах открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО Евгения Подрезова Памятная табличка появилась на фасаде школы



Фото: Андрей Усиков

В Кромах 12 марта открыли мемориальную доску и парту Героя Евгению Подрезову – выпускнику Кромской средней школы, погибшему в ходе проведения специальной военной операции на Украине.



Также в школе открыли зал "Памяти и Славы", в которым представлены фотохроника военных лет, а также стенды, посвященные Героям Великой Отечественной войны и бойцам, погибшим в ходе СВО.

"Низкий поклон родителям героев, вечная память павшим. Мы будем постоянно чтить подвиги наших героев, поддерживая их родных и близких и бережно храня в памяти их доблестные поступки", – написал глава Кромского района Андрей Усиков в соцсетях.





Сергей Силаев



