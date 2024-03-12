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20:40, 12 марта 2024 года

На Орловщине за 2023-й год заведено больше 40 дел за вандализм

Случаи порчи общественных пространств в регионе продолжаются и в наступившем году.



На Орловщине за 2023-й год заведено 43 дела за вандализм. Не останавливаются хулиганы и в 2024-м. Сейчас полиция ищет тех, кто сломал два автобусных павильона, а в сквере Бунина разбиты фонари и поломаны лавочки.

Чреваты такие поступки наказанием в виде штрафа или трехлетнего лишения свободы.

Больше всего в регионе страдают от рук вандалов остановки, банкоматы, стены и фасады. В последнем случае важно, какой посыл несут надписи. Если экстремистский – то это уже уголовная ответственность.

Если рисует на стенах, ломает лавочку или бьет фонарь несовершеннолений, то с большой вероятностью у полицейских будут вопросы к родителям. Ответственность за вандализм наступает с 14 лет.

Если вдруг вы стали свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть МВД.


Эльза Ахмедбекова
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