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20:29, 12 марта 2024 года

Андрей Клычков оценил орловское мебельное предприятие

Губернатор Орловской области совершил рабочую поездку.



Орловская промышленность в этом году показала рост в 20%. В два раза улучшила показатели мебельная отрасль. Одно из значимых производств этой сферы посетила делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым и мэром Юрием Парахиным.

Четыре года назад мебельная фабрика приобрела полуразрушенный ангар без крыши, а спустя два года он стал современным комплексом, производящим весь спектр мебели.

Почти 500 сотрудников задействованы в мебельном производстве. Вся продукция проходит семь ступеней контроля качества. Предприятие сотрудничает с мировыми лидерами в производстве комплектующих. Изготовление фурнитуры доверено китайским партнерам.

Предприятие непрерывно внедряет бережливые технологии, улучшая производство. В планах – увеличить в полтора раза объемы производства и выручки.

Второй точкой в рабочей поездке главы региона стал аграрный университет, ставший площадкой для проекта "ГосСтарт.Диалог" в рамках которого состоялось открытое общение молодежи с губернатором. Обсудили строительство кампуса, меры поддержки молодых семей и аграрного сектора.

Андрей Клычков поддержал идею создания орловского мерча и разработки проекта единого стиля Орловской области, а региональное правительство поможет с реализацией.


Екатерина Габова
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