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8:30, 13 марта 2024 года Жители Орла пожаловались Музалевскому на отсутствие лекарств и текущие крыши Встреча со спикером облсовета состоялась в штабе общественной поддержки.



Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

12 марта председатель областного Совета Леонид Музалевский провел рабочую встречу с орловцами в штабе общественной поддержки. Жители поделились с парламентарием наболевшими проблемами. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Пожилой мужчина из Орловского муниципального округа рассказал Леониду Музалевскому, что, являясь федеральным льготником, с января не может получить необходимый ему лекарственный препарат. А жительница Орла с улицы Планерной обратилась по поводу аварийного состояния кровли. Женщина пожаловалась на бездействие управляющей компании.



Также на прием пришли еще трое граждан. Они обратились по поводу благоустройства территорий в Орле, развития социальной сферы и сферы образования. Председатель облсовета обещал помочь в решении проблем.





Сергей Мерцалов



