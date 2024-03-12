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20:00, 12 марта 2024 года

В Орловской области развивается система ПЦР-диагностики

Быстрое и качественное исследование – это возможность вовремя поставить диагноз и начать лечение.



Пандемия показала важность развития в лабораториях ПЦР-диагностики. Сегодня их в Орловской области семь, а центр лабораторной диагностики НКМЦ имени Круглой в числе лидеров.

ПЦР – это полимеразная цепная реакция. Метод, позволяющий с помощью копирования ДНК и РНК очень быстро – иногда за несколько часов – выявить заболевание очень быстро. Тест показывает возбудителей респираторных инфекций, атипичных пневмоний, нейроинфекций, вирусных гепатитов и так далее.

Автоматизация лабораторной службы ускоряет процесс во много раз. Ручное выделение ПЦР занимает три часа, а автоматическое – 30 минут.

Большинство анализов выполняется на специализированном оборудовании. У медиков в НКМЦ появилась станция для автоматического выделения. Он способен выделять до 96 образцов одномоментно.

Кроме ПЦР в лаборатории выполняется иммуноферментные и иммунохимические анализы, позволяющие выявлять антигены и антитела. Оборудование может показать до 72 аллергенов в одной пробе.

Достижением последнего времени стала информационная система, доставляющая результаты анализов непосредственно врачу.
Ирина Перелыгина, заведующая центром лабораторной диагностики НКМЦ им. З. И. Круглой: "Благодаря тому, что рационально перераспределили лабораторное оборудование, приобретенное в большой поток пандемии, нам удалось открыть дополнительно ПЦР-отделение на базе клинической лабораторной диагностики инфекционного корпуса. Именно для острой кишечной инфекции".



Елена Литинская
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