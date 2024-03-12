В Орле прошел круглый стол по онкологии

Организаторами выступили онкологический диспансер и благотворительный фонд "Содействие".
В Орле за круглым столом собрали учреждения здравоохранения и социальной защиты области, НКО и бизнес-сообщества. Организаторами собрания выступили онкологический диспансер и благотворительный фонд "Содействие".
Первый этап реабилитации проходит в онкологическом диспансере, а второй можно теперь будет пройти бесплатно в санатории "Дубрава", по полису ОМС. На реабилитацию в марте планируют взять уже 50 женщин. Подключить к работе готовы и частные медицинские центры.