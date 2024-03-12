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16:47, 12 марта 2024 года В Орле прошел круглый стол по онкологии Организаторами выступили онкологический диспансер и благотворительный фонд "Содействие".







В Орле за круглым столом собрали учреждения здравоохранения и социальной защиты области, НКО и бизнес-сообщества. Организаторами собрания выступили онкологический диспансер и благотворительный фонд "Содействие".



Первый этап реабилитации проходит в онкологическом диспансере, а второй можно теперь будет пройти бесплатно в санатории "Дубрава", по полису ОМС. На реабилитацию в марте планируют взять уже 50 женщин. Подключить к работе готовы и частные медицинские центры.





Елена Литинская



