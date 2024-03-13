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7:30, 13 марта 2024 года Неделя семейных МФЦ пройдет на Орловщине Она состоится с 1 по 6 апреля.



Фото: пресс-служба губернатора региона

В регионах Российской Федерации с 1 по 6 апреля 2024 года запланирована неделя семейных МФЦ. 1 апреля по всей стране пройдут Дни открытых дверей.



В Орле в этот день директора директоры и советники школ ознакомятся с деятельностью семейного МФЦ и посетят творческие мастер-классы. В течение недели в организациях пройдут встречи со студентами, где обсудят семейные ценности, командные игры для молодежи, мастер-классы, а также тематический прием граждан, рассказали в пресс-службе правительства региона.





Сергей Силаев



