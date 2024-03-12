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19:30, 12 марта 2024 года Андрей Клычков пообщался с орловской молодежью Встреча прошла на базе аграрного университета.



Фото: пресс-служба губернатора региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 12 марта пообщался со студентами, волонтерами и участниками всемирного фестиваля молодежи. Встреча прошла на базе Орловского аграрного университета в рамках проекта "ГосСтарт.Диалог".



На встрече были затронуты такие темы, как меры поддержки для молодых семей и ученых, развитие спортивных проектов в регион, роль орловских вузов и научных центров в обеспечении технологического прогресса страны, а также туристический потенциал Орловщины. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.



"ГосСтарт.Диалог" – проект, благодаря которому молодежь знакомится с государственной и муниципальной службой благодаря встречам с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.





Сергей Силаев



