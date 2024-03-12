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15:50, 12 марта 2024 года Аварию на троллейбусной контактной сети в Орле устранят в ближайшие дни Сейчас электротранспорт разворачивается около Трилистника.





В Заводском районе продолжаются работы по замене троллейбусной контактной сети. Об этом рассказали в городской администрации. Напомним, что из-за аварии на тяговой подстанции №11 с 10 марта электротранспорт разворачивается около Трилистника.



Причиной аварии стала изношенность кабеля. Закончить работу и вернуть троллейбусы на прежние маршруты планируют в ближайшие дни.

"Мы обнаружили место повреждения по улице Гагарина. Работы затруднены большим количеством посторонних коммуникаций и мерзлотой. Также рядом с проблемным участком находятся корни деревьев. Планируется установка муфты. Далее будет проведено испытание кабеля – выполним фазировку остальных жил кабеля и запустим его", – рассказала начальник службы энергохозяйства МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" Ольга Гаголкина.





Артем Ежаков



