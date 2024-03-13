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8:00, 13 марта 2024 года В Орле 24-летний мужчина угнал "Газель" Личность преступника установили сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле по горячим следам задержали молодого человека, угнавшего "Газель". Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, владелец оставил автомобиль на ночь на парковке около торгового центра. Придя утром, он не обнаружил машину.



Вскоре полицейские нашли транспортное средство брошенным около троллейбусного депо. А затем установили и личность подозреваемого. Им оказался житель Орловского муниципального округа 2000 года рождения. Он признался в совершении преступления



Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Мерцалов



