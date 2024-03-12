Главная » Новости



19:00, 12 марта 2024 года Почтовые открытки рассказывают россиянам об известных орловцах Идея родилась в Мценске.







Орловская область считается третьей литературной столицей России. Для популяризации культурного наследия региона несколько лет назад в Мценске возникла идея создавать почтовые открытки, которые будут рассказывать об известных земляках, природном богатстве и героях области.



Помимо того, что открытки россияне могут увидеть воочию, в 2023 году одно из произведений увидела виртуально вся страна. Также мценские открытки отправлялись по почте в такие города как Красноярск, Воронеж, Белгород, Курск.





Юлия Опанасюк



